Finissage: „Farbräume 2.0“ im Kunstraum Leitershofen

Am Sonntag, 14. September, geht die Ausstellung „Farbräume 2.0 – Siegfried Ijewski“ im Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen zu Ende. Zur Finissage ist die Galerie von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Arbeiten des früheren Aachener Professors für Farbgestaltung, die in den letzten fünf Jahren entstanden sind. Dazu gehören die Serie „Schwinden und Erscheinen“ und eine Reihe kreisförmiger „Impulse“, deren Farbbewegung besonders auffällt. Ferner zu sehen sind seine abgestimmten Horizontbilder und seine Partizipationsarbeiten.

Zu seiner Intention verrät Siegfried Ijewski: „Es geht mir in meiner Arbeit vor allem darum, einen sinnlichen Vorgang beim Betrachter bei der Wahrnehmung eines Bildes auszulösen.“ Der Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen in der Bergstraße 3 in Stadtbergen ist Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. www.kunstraum-leitershofen.de