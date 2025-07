Fest der Firmung in der Pfarreiengemeinschaft Fischach

25 junge Menschen aus der Pfarreiengemeinschaft Fischach haben in der Pfarrkirche St. Michael in Fischach durch Domkapitular Michael Kreuzer das Sakrament der Firmung empfangen. Kreuzer wünschte den Jugendlichen Kraft zum Glauben, Mut für das Gute in der Welt und Fantasie, das eigene Leben zu gestalten sowie Talente zu entfalten. (Ursula Mayr)

