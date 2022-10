100 Kilometer Laufen: "Einmal und nie wieder"

Plus Oder vielleicht doch? Anfang Oktober lief Benedikt Ziegelmeier aus Fischach beim "Taubertal 100" mit. Was Lauftraining für ihn mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat.

Wie kam es zu der großen Leidenschaft für das Laufen, dass Sie jetzt einen 100 Kilometer Lauf absolvierten?



Benedikt Ziegelmeier: „Ich war und bin schon immer gerne gelaufen. Ich habe beim Fußball schon gemerkt, dass ich dafür ein gewisses Talent besitze. Ausschlaggebend war bestimmt auch, dass mir vor 15 Jahren meine Schwester zu Weihnachten ein Buch mit dem Titel „Born to Run“ geschenkt hat. Ein tolles Buch, das ich nur jedem empfehlen kann. Es geht ums Laufen und auch über Ultramarathons. Der Gedanke hat mich total fasziniert. Seitdem hatte ich ihn im Hinterkopf und nun konnte ich mir meinen Traum endlich erfüllen.“