1000 Partygäste im Bierzelt – das war das Fischacher Volksfest

Endlich wieder Volksfest in Fischach: An fünf Festtagen gab es viel Unterhaltung, gutes Bier und Essen im Festzelt. Ein Rückblick.

Die Veranstalter blicken auf ein ereignisreiches Volksfest in Fischach zurück. An den fünf Festtagen war eine Menge geboten. Zum Auftakt in die Fischacher Festtage wurde Musik aus allen Genres und Jahrzehnten gespielt. Das Dj-Duo „Westwood Boys“ sorgte mit seinen abwechslungsreichen Liedern für einen ausgelassenen Abend, der zum Mitsingen einlud. Die offizielle Eröffnung des Fischacher Volksfestes fand am Donnerstagvormittag statt. „O‘zapft is!“ hieß es, als Erster Bürgermeister Peter Ziegelmeier mit nur wenigen Schlägen den traditionellen Bieranstich ausgeführt hatte und die ersten Maß Bier über die Theke gingen.

Stimmungsvolle Blasmusik im Bierzelt

Anschließend eröffnete der Musikverein Fischach den Frühschoppen traditionell mit dem „Bayerischen Defiliermarsch“ und einem „Prosit der Gemütlichkeit“. Aufgrund des 70. Geburtstags des Ehrendirigenten Lothar Uth übergab Dirigent Patrick Egge kurzerhand den Dirigentenstab an Lothar Uth. Patrick Egge verstärkte das Flügelhornregister. Später übernahmen die Aretsrieder Musikanten, zum Abend hin spielte die Musikvereinigung Dinkelscherben.

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen von Dirndl und Lederhose. Bereits vor dem Einlass zur „Nacht in Tracht“ versammelte sich eine lange Schlange an Besucherinnen und Besuchern vor dem Eingang des Festzeltes. Über 1000 Partygäste warteten darauf, endlich wieder zu bester Partymusik auf den Bierzeltbänken zu schunkeln und mitzusingen. Nach einem Lichtermeer aus Taschenlampen zum Song „Angels“ von Robbie Williams verabschiedete sich die Partyband von den Festbesuchern.

Mehr als 1000 Partygäste im Fischacher Festzelt

Am nächsten Tag ging es wieder weiter mit der ausgelassenen Stimmung im Festzelt, denn die Brauhausmusikanten standen in den Startlöchern. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire an klassischer Blasmusik, aber auch modernen Stücken und Filmmusik sorgten die Brauhausmusikanten bei Jung und Alt für fröhliche Stimmung im Festzelt.

Der Sonntag, der letzte Tag der fünf Festtage, wurde mit dem Zeltgottesdienst eröffnet, welcher von der Jugendkapelle des Musikvereins Fischach umrahmt wurde. Anschließend betrat das Große Blasorchester des Musikvereins Fischach die Bühne und sorgte während des Frühschoppens und des Mittagessens mit Unterhaltungsmusik für frischen Wind im Festzelt. Abgelöst wurden die Fischacher Musikanten von der Kindertanzgruppe des TV Willmatshofen, die dem Fest mithilfe toller Tanzeinlagen zusätzlichen Schwung verlieh. Anschließend leitete der Musikverein Siegertshofen den musikalischen Festausklang ein. (AZ)

