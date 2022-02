1000 Schaden bei einem Parkplatzrempler in Fischach

Eine 45-Jährige rangiert in Fischach mit ihrem Renault auf einem Parkplatz in Fischach. Dabei touchiert sie die Stoßstange eines geparkten Opels.

Ein kleiner Parkplatzrempler am Montag in Fischach wirkt sich teuer aus. Eine 45-Jährige rangierte um 19.05 Uhr auf einem Parkplatz am Marktplatz und passte einen kleinen Moment nicht auf.

Mann touchiert auf Parkplatz in Fischach anderes Auto

Bei dem Manöver touchierte die Renault-Fahrerin zwar nur leicht die hintere Stoßstange eines geparkten Opels. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei aber dennoch auf 1000 Euro. (thia)