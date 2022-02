15-Jähriger verprügelt in Fischach seinen jüngeren Mitschüler

Ein 14-Jähriger wird vor einem Supermarkt in Fischach von seinem Mitschüler mit Fußtritten und Faustschlägen angegriffen. Andere Jugendliche lachen zunächst nur.

Ein 14-Jähriger ist am Mittwoch in Fischach von seinem ein Jahr älteren Mitschüler angegriffen und verprügelt worden. Die Schlägerei passierte um 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße.

Beide Schüler besuchen die gleiche Schule in Fischach. Nach Auskunft der Polizei geht der 15-Jährige den jüngeren Mitschüler während des Schulbetriebs offenbar regelmäßig mit einem aggressiven und provozierenden Verhalten an. Nun trafen am Mittwoch nach Schulschluss die Beteiligten auf dem Supermarktparkplatz aufeinander. Ohne Vorwarnung griff der Ältere den 14-Jährigen mit einem Fußkick an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Jugendlicher verprügelt Mitschüler in Fischach: Freunde lachen zunächst

Freunde des Täter sahen zu und lachten. Kurz darauf gingen sie dann aber doch dazwischen und beendeten die Schlägerei. Der 14-Jährige erlitt eine leichte Schädelprellung. Auch zwei noch unbekannte Zeugen hatten den Vorfall mitbekommen und die Kontrahenten angesprochen. Diese oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 in Verbindung zu setzen. (thia)