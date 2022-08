16-jähriger Mofafahrer räumt in Fischach Drogenkonsum ein

Bei der Kontrolle zeigt ein 16-jähriger Mofafahrer in Fischach drogentypische Ausfallerscheinungen. Das Ergebnis liegt jedoch erst in zwei Wochen vor.

Erst in zwei Wochen wird ein 16-Jähriger in Fischach wissen, ob er noch eine Zeitlang auf den Erwerb seines Führerscheins verzichten muss. Der Jugendliche war auf seinem Mofa am Donnerstag gegen 12 Uhr von Beamten der Rauschgiftgruppe der Polizei Zusmarshausen in der Blumenstraße kontrolliert worden.

Aufgrund seines laut Polizei auffälligen Verhaltens wurde er zu einem möglichen Drogenkonsum befragt. Diesen räumte er auch ein, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Ergebnis, ob der Joint bei ihm noch Spuren hinterlassen hat oder nicht, wird dann in zwei Wochen vorliegen. (thia)