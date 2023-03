18-Jährige fährt in Fischach mit Microcar auf Vorderfrau auf

Eine Fahranfängerin ist am Montag in Fischach mit einem Microcar unterwegs. Sie reagiert zu spät als die Vorderfrau abbremsen muss.

Dass auch kleine Autos einen gewissen Bremsweg haben, musste am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr eine 18-Jährige in Fischach erfahren. Sie war auf der Augsburger Straße in Richtung Margertshausen unterwegs, als an einer Baustelle eine vor ihr fahrende 72-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste.

Dieses bemerkte die Fahranfängerin, die mit einem sogenannten Microcar unterwegs war, offenbar zu spät und fuhr auf das Auto der 72-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (thia)