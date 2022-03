20-Jährige fährt in Fischach gegen geöffnete Fahrertüre

Eine Autofahrerin in Fischach parkt ihren Fiat und will aussteigen. Beim Öffnen der Türe übersieht sie ein herannahendes Auto.

Bei einem kleinen Blick über die Schulter wäre dieser Unfall am Donnerstag in der Augsburger Straße in Fischach möglicherweise nicht passiert. So aber gab es einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Unfall in Fischach: Auto fährt gegen Fahrertür

Gegen 17.30 Uhr parkte eine 60-jährige Fahrerin ihren Fiat und wollte aussteigen. Beim Öffnen der Fahrertüre übersah sie laut Polizei ein vorbeifahrendes Fahrzeug einer 20-Jährigen. Die junge Frau konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit der Stoßstange gegen die sich öffnende Türe, die durch den Anstoß nach vorne geklappt wurde. (thia)