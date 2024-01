22-Jähriger nimmt 72-jähriger Autofahrerin die Vorfahrt

Auf der Straße Strassacker in Fischach hat es am Samstag gekracht. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Auf der Staße Strassacker in Fischach ist am frühen Samstagabend ein Unfall passiert. Wie die Polizei berichtet, war hier ein 22-jähriger Autofahrer in südöstlicher Richtung unterwegs, der an der Einmündung zur Augsburger Straße nach rechts abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar das Auto der vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Autofahrerin, die auf der Augsburger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5500 Euro geschätzt. Beide Autos waren nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)