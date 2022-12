Fischach

vor 16 Min.

30-Jährige fährt zu knapp an geparktem Auto vorbei

Zu knapp an einem geparkten Fahrzeug ist in Fischach eine Autofahrerin vorbeigefahren.

Artikel anhören Shape

Eine 30-Jährige ist in Fischach auf der Augsburger Straße ortseinwärts unterwegs. Sie fährt so knapp an einem Auto vorbei, dass beide Außenspiegel beschädigt werden.

Zu knapp an einem geparkten Fahrzeug ist in Fischach eine Autofahrerin vorbeigefahren. Die 30-Jährige war um 6.50 Uhr in der Augsburger Straße mit ihrem Opel Grandland ortseinwärts unterwegs. Dabei fuhr sie laut Polizei so knapp an einem geparkten Peugeot vorbei, dass die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (thia)

Themen folgen