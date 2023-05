38-Jähriger wird in Fischach betrunken am Steuer erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Fischach bemerken die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Test bestätigt den Verdacht.

Einen Monat zu Fuß gehen muss nun voraussichtlich ein 38-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend auf der Neufnachstraße in Fischach in Richtung Langenneufnach unterwegs ist. Die Polizei hatte bei ihm gegen 22.20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt.

Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun neben dem Fahrverbot ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (thia)