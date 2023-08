39 neue Schreiner und Schreinerinnen für den Landkreis

Die jungen Handwerker und Handwerkerinnen zeigen in einer Ausstellung ihre Gesellenstücke. Es gibt auch den Aufruf zu ständiger Weiterbildung.

Schon am Vorabend der Freisprechungsfeier fuhren die Transporter an der Fischacher Staudenlandhalle vor. Am Steuer junge Männer und Frauen, die in den vergangenen Wochen die Prüfung im Schreinerhandwerk abgelegt hatten. Sie brachten ihre Gesellenstücke zur Ausstellung in die Halle, schließlich sollte am nächsten Tag dort die Freisprechungsfeier stattfinden.

Der Schritt vom Lehrling zum Gesellen ist in der Tradition des Handwerks ein fest verwurzeltes Ritual, das seit dem Mittelalter bis in unsere Tage fortbesteht. Und traditionell war auch die Feier. „Stubenattacke“, ein kleines, sehr kultiviertes Blechbläserensemble, lockerte bereits zu Beginn die Stimmung auf. Sah man genau hin, entdeckte man den Bürgermeister von Adelsried, Sebastian Bernhard, und Günther Furnier von der gleichnamigen Schreinerei unter den Musikanten.

Klar ist: Fachkräfte sind dringend gesucht

Gebhard Winter, Obermeister der Schreinerinnung Augsburg, ergriff das Wort und gratulierte den 39 frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen zu ihrem Erfolg. Weitere Grußworte folgten von Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier, Kreishandwerksmeister Robert Höck und Hubert Kraus, dem stellvertretenden Landrat. Einig waren sich alle, dass Fachkräfte dringend gesucht sind, die berufliche Bildung der akademischen ebenbürtig sei und entsprechende Wertschätzung erfahren müsse.

„Sie sind junge Menschen mit Berufung. Sie wissen was, Sie können was, Sie werden gebraucht“, bestätigte Heiko Kübler von der Handwerkskammer und ermunterte, weiterzulernen und Fortbildungen zu nutzen. Besonderer Dank galt den ehrenamtlichen Prüfern und Prüferinnen, den Lehrkräften der Berufsschule und den Mitgliedern der Schreinerinnung, besonders dem Team um Lehrlingswartin Sonja Litzel-Ziganke für ihren Einsatz.

Auch Dekan Pfefferer war zunächst Handwerker

„Es ist eine Frei-Sprech-Feier und darum spreche ich frei“, begann Festredner, Dekan Thomas Pfefferer, Pfarrer in Altenmünster/Violau und zog die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich. In humorigen Worten schilderte er seinen Lebenslauf vom Orgelbauer über den Sanitätsdienst bei der Bundeswehr bis zum Geistlichen, der ganz nah an den Menschen ist. Als „Einer von der Basis“ betonte er ebenso, „Studium und Ausbildung – wir brauchen beides“, auch Menschen die „sich die Hände schmutzig machen und zupacken“. Dafür müsse man sich nicht schämen, erklärte er. „Seid stolz! Schön, dass es euch gibt. Gottes Segen für das, was vor euch steht“, rief er den jungen Schreinern zu, die im Anschluss ihre Zeugnisse und Gesellenbriefe erhielten. Mit der traditionellen Formel sprach Robert Höck nun die Lehrlinge frei und erbat göttlichen Schutz „für das ehrbare Handwerk“.

Die Innung blickt mit besonderem Stolz auf Elias Maderholz, der als Jahrgangsbester die Prüfungen abgelegt hat. Mit ihren Leistungen überzeugten erster Innungssieger Paul Schwolzer und die zweite Innungssiegerin Jule Wrensch die Jury. Im Wettbewerb um die „Gute Form“ konnten Jakob Leitenmaier den ersten Preis und Anja Müller den zweiten Preis entgegennehmen. Sie gewann mit ihrem ausgeklügelten Spieletisch auch in der Publikumsbewertung.