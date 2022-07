69-jähriger Radfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Ein Randstein ist einem Radfahrer am Dienstagabend in Fischach zum Verhängnis geworden. Der 69-Jährige wurde beim Sturz verletzt.

Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend nach einem Unfall in Fischach ins Bobinger Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei stürzte er gegen 18.40 Uhr mit seinem Rad in der Buschelbergstraße in Fischach. Unfallursache war ein Kontakt oder Abrutschen am Randstein. Der 69-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Augenbraue und Abschürfungen. (AZ)