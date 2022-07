72 glückliche Absolventen an der Fischacher Mittelschule

In festlicher Abendrobe kamen die Absolventinnen und Absolventen der Fischacher Mittelschule zur Zeugnisvergabe. Endlich konnte wieder gefeiert werden.

Nach zweijähriger Abstinenz war es endlich wieder so weit: Die Grund- und Mittelschule Fischach entließ 72 Absolventen mit Tanz und viel guter Laune ins "Leben danach".

Am späten Nachmittag mussten sich erstaunte Freibadbesucher den Weg durch die jungen Leute in Abendgarderobe bahnen. Strahlende Mädchen in langen Roben, ebenso strahlende wie schwitzende junge Männer in Anzug und Krawatte hatten sich vor der Staudenlandhalle versammelt, um ihre Abschlusszeugnisse entgegenzunehmen und dann auf dem Abschlussball die neu gelernten Tanzschritte auszuprobieren.

Nachdem Konrektor Jörg Faßnacht begrüßt hatte, wandte sich Rektorin Elisabeth Kick an die Absolventen, lobte den Erfolg. Schließlich hatten 23 von ihnen die Prüfungen zur Mittleren Reife bestanden und über 90 Prozent konnten das Zeugnis über den qualifizierenden Abschluss in Empfang nehmen. "Seid bereit für Neues, seid optimistisch und zuversichtlich und bleibt lern- und leistungsbereit", forderte sie die jungen Leute auf.

Peter Ziegelmeier hält wie gewohnt persönliche Rede

Seit 14 Jahren Schulverbandsvorsitzender, gab Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier in seiner sehr persönlich gehaltenen Rede zu bedenken: "Der einzige Rohstoff, den man hat, ist das eigene Hirn." Dies weiterhin einzusetzen riet er den Jugendlichen und ermunterte sie, sich zu vertrauen und an sich zu glauben. "Bunt wie der Saal, seid auch ihr in euren Stärken, sie machen euch zu dem, was ihr seid und wie ihr seid", bestärkte Tanja Prieglmeir, die Vorsitzende des Elternbeirats, die scheidenden Schüler, bevor die Lehrkräfte Franz Bossek, Karen Luible und Claudia Wylezol das Mikrofon ergriffen und in kurzen Worten die gemeinsame Zeit der Klassen zeichneten. „Wir werden euch vermissen“, war die einhellige Aussage. Vertreterinnen der Klassen dankten der Schule und ihren Lehrern für die vergangenen Jahre.

Elternbeirat in Fischach hat ein Büfett gezaubert

Im Anschluss an diesen offiziellen Teil hatte der Elternbeirat mit Engagement ein Büfett auf die Beine gestellt, und die Tanzschule Trautz und Salmen sorgte unter der Regie von Sabine Ulmer für einen grandiosen Ball und am Ende für eine stimmungsvolle Party.

Die erfolgreichsten Absolventen der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach sind Mittlere Reife: Klasse 10aM: Harshdeep Kaur, Sam Schreyer, Benedikt Graf; qualifizierender Abschluss der Mittelschule: Klasse 9b: Clara Hitzler, Jolina Bonzani, Raphael Schmid, Levi Flechsel (Schulbester); Klasse 9a: Matthias Bitzl, Amra Haveric, Dolonay Aydin, Daniel Eschey.