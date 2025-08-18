Ab 30. August wird in Fischach wieder Obst gepresst

Ab 30. August wird an jedem Samstag wieder Obst in der Staudenmosterei Fischach (Hauptstr. 16) gepresst – bei Bedarf im September auch am Freitag. Verarbeitet werden Äpfel und Birnen, an einzelnen Terminen im Oktober auch Quitten. Möglich ist eine Pressung zu Rohsaft oder pasteurisiertem Saft. Die telefonische Anmeldung erfolgt ab 26. August jeden Dienstag und Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr unter Telefon 0151/19427235. Mosttermine können direkt an den Mosttagen an der Mosterei vereinbart werden. Die Obstmenge muss angegeben werden. Angeliefert werden sollte nur einwandfreies Obst in Behältern bzw. Säcken von maximal 25 Kilogramm. Die Bezahlung ist nur bar möglich. Preise sind der Homepage (www.ogv-fischach.de) oder dem Aushang an der Kasse zu entnehmen. Jäger, die Trester für die Wildfütterung abholen möchten, können Kontakt zu Herrn Ziegler aufnehmen oder über die E-Mail info@ogv-fischach.de Bescheid geben. (AZ)

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis