Adventsfenster gucken und rätseln in Fischach

Bewegte Bilder in den Fischacher Schaufenstern zeigen Szenen aus der nordischen Trollwelt. Für die Marktgemeinde geht es dabei um ein besonderes Gefühl.

Diese Zahl ist schon ganz schön beeindruckend: In 30 Schaufenstern in Fischach und seinen Ortsteilen Wollmetshofen und Willmatshofen sind derzeit kleine Wichtel zu sehen. Sie wuseln und werkeln im Trollwald, sind dort aber eigentlich für Menschen nur am Heiligen Abend zu sehen - so zumindest heißt es in den nordischen Legenden rund um die Trolle. Da hat man es in Fischach doch leichter, wo man in elf bewegten Schaufensterbildern sehen kann, was die Wichtel so treiben. Und wenn die Kinder ganz genau hinschauen und alle Rätselfragen richtig beantworten, dann gibt es sogar einen tollen Gewinn für Familien. Zwei Gründe hat der Markt Fischach für seine Aktion.

Entstanden ist die Idee mit den bewegten Weihnachtsfenstern vor zwei Jahren, berichtet Marion Halamay aus dem Fischacher Rathaus. Damals musste erstmals der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen. "Aber Kinder und Erwachsene sollten dennoch ein Gefühl für Weihnachten und Zusammengehörigkeit spüren", erklärt sie. Und so waren 2020 Szenen aus "Petterson und Findus" und im vergangenen Jahr Bilder bekannter Märchen aus dem Atelier Fleschutz zu sehen. Außerdem wollte der Markt Fischach die Gewerbetreibenden und deren Gewerbe durch die Besuche der vielen Schaufenster unterstützen.

Besucher kommen inzwischen aus der gesamten Region

Beides hat in den vergangenen Jahren gut geklappt: Besucher und Besucherinnen kämen nicht nur aus der Marktgemeinde in den Stauden, sondern aus der gesamten weiteren Umgebung, berichtet Marion Halamay. Und bei den Gewerbetreibenden sei die Idee so gut angekommen, dass nicht nur jene elf Einzelhändler mitmachen, für die es ein bewegtes Bild im Schaufenster gibt. Weitere 19 Geschäfte und andere Gewerbebetriebe wollten ebenfalls dabei sein und sind nun Teil der großen Rätselaufgabe.

Adventsfenster in Fischach Auch Wichtel brauchen mal ein Bad. Wie das aussieht, ist in einem der bewegten Fenster in Fischach zu sehen. Foto: Gemeinde Fischach

Denn die können Kinder und Familien am leichtesten dann lösen, wenn sie wirklich alle Schaufenster anschauen und gut mitzählen. Denn kleine Wichtel treiben sich auch dort rum. Das Rätsel soll zudem gerade den Kindern die Wartezeit auf den Heiligen Abend verkürzen. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch tolle Gewinne, unter anderem eine Übernachtung im Baumhaus in Siegertshofen als Hauptpreis.

Energiekrise: Schaufenster sind nicht so lange beleuchtet

Auch wenn in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Fischach wieder auf dem Marktplatz stattfindet und Geschäfte nicht mehr unter den Corona-Einschränkungen leiden, will der Markt Fischach die begonnene Aktion nicht gleich wieder aufgeben. Denn auch in einem Jahr, in dem es in Europa wieder einen Krieg gibt, gehe es darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und die heimische Wirtschaft zu unterstützen, finden die Fischacher.

Weil aber die hohen Energiepreise auch an der Marktgemeinde nicht spurlos vorbeigehen, sind die Fenster täglich erst ab 15.30 bis 21.30 Uhr beleuchtet und nicht, wie in den beiden Jahren zuvor, schon vormittags. Vordrucke für die Rätsel liegen übrigens in vielen Fischacher Geschäften aus oder können von der Homepage www.fischach de heruntergeladen werden. Der ausgefüllte Rätselschein kann dann im Rathaus Fischach bis zum 23. Dezember abgegeben werden, anschließend zieht Dritte Bürgermeisterin und "Glücksfee" Marianne Koos die Gewinner und Gewinnerinnen.