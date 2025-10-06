Letzter Sammeltermin zur Herstellung von Staudensaft aus Äpfel- und Birnenernte

Die Interessengemeinschaft Streuobstwiese Stauden sammelt Äpfel und Birnen aus der Region, um daraus Apfelsaft und Mischsaft aus heimischem Obst herzustellen. Letzter Sammeltermin ist am 11. Oktober. Der Obst- und Gartenbauverein Willmatshofen organisiert die Sammlung von 13 bis 14 Uhr in Fischach auf dem Festplatz bei der Feuerwehr. In Aletshofen kann das Obst von 14 bis 15 Uhr bei Christian Müller abgegeben werden. Das Obst sollte möglichst am gleichen Tag geerntet werden, einwandfrei sein und nach Obstsorte getrennt in handlichen Säcken verpackt abgegeben werden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!