Krieg in der Ukraine: Protest gegen Corona-Regeln wird zur Friedensdemo

In Fischach wird seit Wochen gegen Montagsspaziergänge gegen die Corona-Regeln demonstriert. Nun ist die Veranstaltung auch zu einem Protest gegen den Krieg in der Ukraine geworden.

Von Jana Tallevi

Bislang war es eine Demonstration gegen die Montagsspaziergänge gegen die Corona-Regeln. Doch am Montag dieser Woche war etwas Grundlegendes anders bei der Demo auf dem Marktplatz in Fischach. Die Demonstranten hatten diesmal blau-gelbe Schilder dabei. Die Forderung nach Frieden in der Ukraine steht jetzt im Mittelpunkt. Kurzfristig sei das Thema der Veranstaltung erweitert worden, berichtet Organisator Sigurd Emme. Es ist nun die erste Friedensdemo im Augsburger Land in diesen Tagen.

