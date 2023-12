Bei der Aretsrieder Dorfweihnacht geht es stimmungsvoll zu

Am zweiten Adventswochenende wird im Fischacher Ortsteil rund um das Vereinsheim viel musiziert und geschlemmt. Das Motto lautet: "Denn es soll wieder Weihnachten werden..."

Der Musikverein Aretsried veranstaltet zum 17. Mal die Aretsrieder Dorfweihnacht und lädt zwei Tage lang zum geselligen Beisammensein ein. Der Weihnachtsmarkt findet bei jeder Witterung statt und startet am Samstag, 9. Dezember um 19 Uhr.

Die Attraktion ist erneut die beliebte Aretsrieder Schneebar, an der es im Schein von romantischem Lagerfeuer Hochprozentiges und Heißes gibt. Im Angebot sind Glühwein, Punsch, heißer Aperol und vieles mehr. An beiden Tagen locken die Verpflegungsstände mit Bratwürstl, herzhafter Gulaschsuppe, Kaffee, Waffeln und selbst gebackenen Kuchen. Bei frostigen Temperaturen steht ein beheizter Pavillon zum gemütlichen Verweilen bereit. Frisch geschlagene Christbäume aus der Region werden zum Verkauf angeboten und eine große Weihnachtstombola mit attraktiven Preisen rundet das Angebot in diesem Jahr ab.

Ein Adventskonzert wird in der Aretsrieder Pfarrkirche geboten

Am Sonntag, 10. Dezember findet die Dorfweihnacht seine Fortsetzung. Zum Auftakt gibt es um 13.30 Uhr ein stimmungsvolles Adventskonzert in der örtlichen Pfarrkirche Sankt Pankratius. Mitwirkende dieser besinnlichen Stunde sind verschiedene Bläsergruppen und Ensembles der Aretsrieder Musikanten, die vereinseigene Alphorngruppe, der örtliche Kirchenchor Aretsried-Reitenbuch und die Veeh-Harfengruppe aus Fischach. Zwischen den Instrumental- und Gesangsbeiträgen werden weihnachtliche Geschichten vorgetragen. Die Gesamtleitung des Adventskonzerts liegt bei Thomas Schneider, dem musikalischen Leiter des Musikvereins Aretsried.

Nach dem Konzert geht es auf der Dorfweihnacht am Vereinsheim weiter. Für 15.30 Uhr haben sich der Heilige Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht mit einem Besuch für die Kinder angekündigt. Die Verlosung und Ausgabe der Weihnachtstombola ist um 16.30 Uhr. Nach einem abwechslungsreichen Nachmittag klingt die Aretsrieder Dorfweihnacht gegen 17 Uhr aus. (AZ)

