Auf dem Marktplatz in Fischach wird es wieder weihnachtlich

Von Freitag bis Sonntag findet in Fischach wieder der Weihnachtsmarkt statt. Und sogar der Nikolaus fährt in einer Kutsche vor.

Der Marktplatz in Fischach bietet am Wochenende eine stimmungsvolle weihnachtliche Atmosphäre an. Und natürlich kommt auch wieder der Nikolaus in einer Kutsche vorbei und verteilt kleine Geschenke. Los geht es am Freitag um 18 Uhr und bis Sonntag können sich die Besucher und Besucherinnen mit leckeren deftigen und süßen Speisen stärken und sich dekorative Geschenke für das Fest besorgen.

Die musikalische Umrahmung übernehmen heuer der Musikverein Fischach. Mit dabei sind auch die Schüler- und Jugendkapelle, das Querflötenensemble der Musikschule Stauden und der beliebte Drehorgelspieler. Nach der Eröffnung am Freitag wird es eine Singeinlage der Kindergartenkinder. Für das leibliche Wohl sorgen die Feuerwehr, der Musikverein, der TSV Fischach, die Interessengemeinschaft „Alte Schule Wollmetshofen“, die Tafel Stauden, der Kulturkreis K.E.R.N. und der Freundeskreis Kölberbergkapelle.

Plätzchen werden gegen eine Spende angeboten

Nicht entgehen lassen sollten sich die Gäste die heißen Waffeln, die von den Kindertagesstätten „St. Michael“ am Freitag und von „St. Vitus“ am Samstag gebacken werden. Am Sonntag stehen dann das Zentrum Kinderlachen gemeinsam mit den Staudenzwergen an den heißen Eisen. Zudem werden am Sonntag Plätzchen gegen eine Spende angeboten. Am Freitag gibt es am Kindergartenstand noch Liköre, Marmelade und Plätzchen zusätzlich zum Verkauf. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, übernimmt die Veteranen- und Reservistenkameradschaft in bewährter Weise wieder die Nachtwache.

Auch bietet der Weihnachtsmarkt eine reiche Auswahl an hübschen, meist selbst kreierten Geschenkideen und Weihnachtsdekos an. An verschiedenen Ständen werden Liköre, Handtücher, bestickte Schildmützen, Nudeln, Honig, Aluschmuck, Perlenketten, Holzdekoartikel, Weihnachtsschmuck aus Perlen und Draht, Strick- und Häkelarbeiten und vieles mehr angeboten. Auch getöpferte Krippen, Brotzeitbretter, Wichtel, Holz- und Eisenkunst, Filztaschen, Produkte aus Alpakawolle und Lammfell haben die Händler im Angebot.

„Zünd ein Licht an“ heißt es in St. Michael

Der Nikolaus besucht die Kinder heuer am Sonntag um 18. Uhr. Ebenfalls am Sonntag findet zwischen 17 und 19 Uhr in der adventlich beleuchteten Kirche „St. Michael“ die Aktion „Zünd ein Licht an“ von kathSPIRIT, dem Jugendteam der Pfarrgemeinde., statt. Dabei gibt es ein Adventsliedersingen von 17 bis 17.30 Uhr. "kathSPIRIT" singt: Zum Zuhören oder Mitsingen heißt es von 18.30 bis 19 Uhr. Dabei ist ein offenes Kommen und Gehen jederzeit möglich. (AZ)