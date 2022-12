Augsburger Philharmoniker spielen mit Fischacher Kindergartenkindern

Mitglieder der Augsburger Philharmoniker bringen den Mädchen und Jungen in Fischach spielerisch die Musik ganz nahe.

„Ja, wir gehen ins Konzert“, riefen die Kindergartenkinder schon auf der Straße und machten sich auf den Weg ins Fischacher Pfarrheim. Dort wurden sie schon von Eltern und Großeltern erwartet, und aus den Räumen erklangen bereits klassische Töne: Mitglieder der Augsburger Philharmoniker spielten sich ein. Die Profimusiker waren eigens über die winterlichen Straßen nach Fischach gekommen, um vor und mit den Kindergartenkindern Musik zu machen.

Jeder einzelne Musiker und jede Musikerin stellten zunächst ihre Instrumente vor: Konny Chen spielte Flöte, Johanna Lippe war auf der Viola zu hören, die richtig tiefen Töne steuerten Frank Lippe mit dem Kontrabass und Julia Nagel-Santarius am Fagott bei. Diese Verzahnung von Kindern und Profimusikern gründet auf den Ideen und dem Engagement der Heyge-Stiftung. Lorna und Hermann Heyge haben die Stiftung im Jahr 2013 ins Leben gerufen. Das „Weimarer Mentoring Programm“ hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern die Musik ganz selbstverständlich nahezubringen und so die Jüngsten nachhaltig zu fordern und zu prägen.

Spaß der Musiker überträgt sich auf die Kinder

In Augsburg findet das Projekt in der Zusammenarbeit verschiedener Kindergärten mit dem Staatstheater seine Ausprägung. Die Projektleitung liegt hier in den Händen von Musikpädagogin Angelika Jekic, die von der Musikpädagogin, Bratschistin und Gesundheitsförderin Judit Héja-Szabo und von der Musikpädagogin Monika Reß unterstützt wird. Der Spaß der Musiker überträgt sich auf die Kinder, und deren Neugier und Aufgeschlossenheit steht in direkter Wechselwirkung zu den Profis.

„Es ist so schön. Das ist unser Publikum der Zukunft“, freute sich Beate Emme, selbst Mitglied der Philharmoniker und an diesem Tag Zuhörerin. Als nach der Begrüßung durch Simone Schörgendorfer, Leiterin des Fischacher Kindergartens St. Michael, noch das Geburtstagsständchen für Augsburgs Generalmusikdirektor (GMD) Domonkos Héja erklang, wurde klar: Hier machen auch die Kinder aktiv mit.

Fischacher Kinder backen pantomimisch Kuchen

Speziell für sie und mit spürbarer Hingabe und Liebe hatte Frank Lippe neben anderen Stücken Auszüge aus Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“ exzellent und lebendig arrangiert. Dass dazu pantomimisch von den Kindern Kuchen gebacken wurde, zeigte den ungezwungenen Umgang mit klassischer Musik. So erfahren bereits die Kleinen – und vielleicht auch die Großen –, dass man vor hehren Tönen keine Angst haben muss und einfach Spaß haben kann.

