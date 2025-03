Auto rollt in Fischach gegen Gartenzaun

Ein Auto ist in Fischach gegen einen Zaun gerollt. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein Autofahrer seinen Wagen am Sonntagabend in der Michael-Piller-Straße. Den Gang hatte er nicht eingelegt, jedoch die Handbremse angezogen, heißt es im Bericht der Polizei. Vermutlich rollte das Fahrzeug dennoch aufgrund unzureichender Bremsleistung und der starken Hanglage in einen Gartenzaun. An Fahrzeug und Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis