Autofahrer flieht nach Unfall – und wird dabei fotografiert

Ein Autofahrer streift in Fischach ein geparktes Auto und flieht anschließend. Ein Zeuge beobachtet den Unfall und notiert sich das Kennzeichen.

Ein Autofahrer ist am Montag dabei fotografiert worden, wie er nach einem Unfall in Fischach geflohen ist. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 37-jähriger Mann sein Auto zwischen 8.20 und 12.17 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 37 am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Autofahrer streifte das Auto und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Später meldete sich bei der Polizei ein Zeuge, der den Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Unbekannten aus dem Raum Schwabmünchen notiert und fotografiert hatte. Die Ermittlungen laufen noch. (jly)

