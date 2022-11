Autofahrerin baut aus Angst einen Unfall in Fischach

Eine 26-Jährige schätzt eine Verkehrssituation in Fischach offenbar falsch ein. Laut Polizei steuert sie ihr Auto aus Angst in einen geparkten Wagen.

Eine 26-Jährige baute am Mittwoch einen Unfall in Fischach. Laut dem Bericht der Polizei steuerte sie ihren Wagen aus Angst in ein geparktes Fahrzeug. Die Frau war gegen 19.30 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf ihrer Straßenseite parkten mehrere Autos.

Deshalb steuerte die Frau auf die Gegenfahrbahn. Dort kam allerdings ein Lastwagen entgegen, berichtet die Polizei. Da der Autofahrerin die Situation wohl nicht mehr ganz geheuer vorkam, wich sie nach rechts aus und krachte mit ihrem Auto gegen einen geparkten Wagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf lediglich rund 300 Euro. (kinp)