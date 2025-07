Autofahrerin baut Unfall beim Abbiegen in Fischach

Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Dienstagnachmittag in Fischach gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Autofahrerin mit ihrem VW Golf von der Blumenstraße in die Augsburger Straße einfahren. Dabei übersah sie einen Opel Astra, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgsamt rund 3000 Euro. (kinp)

