Autofahrerin mit mehr als drei Promille auf Irrfahrt in Fischach

Eine 66-Jährige baut mit ihrem Auto in Fischach einen Unfall nach dem anderen. Der Grund steht schnell fest: Die Frau ist laut Polizei völlig betrunken.

Eine Reihe von Unfällen verursachte eine 66-Jährige in Fischach. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau am Samstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Auto in der Scheppacher Straße in Richtung Norden. Dort baute sie einen Unfall nach dem anderen. Zunächst krachte sie mit ihrem Wagen gegen zwei geparkte Autos am rechten Fahrbahnrand. Zeugen beobachteten das und riefen die Polizei. Sie konnten die 66-Jährige aber zunächst nicht davon abhalten, ihre Irrfahrt fortzusetzen.

Schließlich fuhr die Frau auf der Augsburger Straße weiter, wo sie laut Polizei nach rechts abbiegen wollte. Stattdessen fuhr sie allerdings auf das Gelände einer Tankstelle, wo sie beinahe eine Zapfsäule gerammt haben soll. Weiter ging die Fahrt in Richtung des Drogeriemarkts Rossmann. Hier soll die 66-Jährige ihren Wagen in einen Grünstreifen gelenkt haben und schließlich zum Stehen gekommen sein. Zeugen konnten der offenbar völlig betrunkenen Autofahrerin daraufhin den Autoschlüssel abnehmen, berichtet die Polizei.

Frau ist mit mehr als drei Promille am Steuer in Fischach unterwegs

Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten fest, dass die Frau mehr als drei Promille Alkohol im Blut hatte. An den beiden angefahrenen Autos entstand jeweils ein Schaden von rund 800 Euro. Beide Fahrzeuge wurden hinten links im Bereich der Stoßstange und des linken Radlaufes beschädigt. Am Wagen der Verursacherin wurde die Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der Schaden hier: etwa 1000 Euro, schätzt die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme klagte die 66-Jährige über Brustschmerzen, weswegen sie mit dem Sanka zur ärztlichen Versorgung in die Uniklinik Augsburg gebracht wurde. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Im Weiteren wird gegen sie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt, teilt die Polizei mit. (kinp)