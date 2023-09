Baukran trifft Leitung: Strom fällt in Fischach in manchen Häusern aus

Am Donnerstag trifft gegen Mittag ein Baukran die Stromleitung. Das führte zu einem Kurzschluss.

Ein Betriebsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Augsburger Straße in Fischach. Ein Baukran geriet laut Polizeibericht mit seiner transportierten Ladung (einem Betonsilo) an die nicht isolierten Freileitungen der Gebäudeversorgung. Dies führte zu einem Kurzschluss und Stromausfall an den umliegenden Häusern. Auch die Stromversorgung des Kranes fiel aus. Der Stromversorger kümmerte sich um die Reparatur. Es entstand kein Sachschaden und es wurde auch niemand verletzt. (dav)

