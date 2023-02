Fischach

Betagte Menschen bekommen seit Jahren kaum warmes Wasser

In ihren Wohnungen im Betreuten Wohnen in Fischach gibt es seit Jahren nur ganz wenig warmes Wasser. Gerda Hasler (links) und Elisabeth Brunsch reicht es jetzt.

Plus Drei Frauen aus dem Betreuten Wohnen in Fischach reicht es: Seit Jahren können sie kaum duschen oder in der Küche abspülen. Das Problem ist wohl technischer Art.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Ingrid Heinrich reicht es langsam. Seit sieben Jahren lebt die fast 82-Jährige im Betreuten Wohnen in der Fischacher Blumenstraße. Eine wunderbare Anlage, findet sie, in einer freundlichen Marktgemeinde mit netten Nachbarn und einer gut sorgenden sozialen Betreuung durch die Sozialstation Schwabmünchen. Wenn da nicht dieses eine Problem wäre: In der Wohnung von Ingrid Heinrich gibt es so gut wie kein warmes Wasser. Und selbst wenn es einmal wärmer wird - dann sei es "zum Zähneputzen noch zu kalt", von Duschen könne keine Rede sein. Technisch ist das Problem bislang noch nicht gelöst. Ingrid Heinrich leidet nicht als einzige.

