Betrunkener Autofahrer legt sich in Fischach mit der Polizei an

Zeugen beobachten, wie ein offensichtlich betrunkener Mann in Fischach mit dem Auto davonfährt. Als die Polizei ihn vor seinem Anwesen antrifft, rastet er aus.

Dass übermäßiger Alkoholkonsum zu Kontrollverlust führen kann, hat ein älterer Mann am Dienstag in Fischach unter Beweis gestellt. Zeugen hatten die Polizei informiert, dass er betrunken mit dem Auto fahren wollte.

Mann in Fischach rastet aus: Er bekommt jetzt zwei Anzeigen von der Polizei

Daraufhin fahndete eine Streife der Polizeiinspektion aus Zusmarshausen nach dem Fahrer und dem beschriebenen Fahrzeug. Der Mann wurde schließlich gegen 14.45 Uhr tatsächlich in seinem Auto vor dem Wohnanwesen angetroffen. Der Verdacht auf Alkoholkonsum bestätigte sich gegenüber den Beamten recht schnell, weil der Mann eine starke Fahne hatte und typische Ausfallerscheinungen zeigte. Als er für eine Blutentnahme auf die Inspektion Zusmarshausen gebracht werden sollte, sträubte er sich vehement und griff die Beamten sogar an. Letztendlich musste er laut Polizei gefesselt und mit Gewalt in den Streifenwagen gesetzt werden.

Den Mann erwartet nun neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch noch eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (thia)