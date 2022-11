Betrunkener Autofahrer touchiert Leitplanke

Erst fuhr er gegen die Leitplanke, dann stellten Polizisten bei einem Fahrer Alkoholgeruch fest. Nun erwartet den 25-Jährigen eine Anzeige.

Eindeutig zu viel getrunken, um noch sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können, hatte ein 25-jähriger Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 23.25 Uhr, mit seinem Wagen auf der Kreisstraße von Aretsried nach Fischach. Dabei kam er in einer Linkskurve zu weit nach rechts und touchierte die Leitplanke. Bei dem Unfall wurde der Mann nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (jah)

