Blinker falsch gesetzt: Sachschaden nach Unfall in Fischach

Während des starken Regens am Mittwochnachmittag kommt es in Fischach zu einem Unfall. Eine Autofahrerin hatte offenbar den Blinker falsch gesetzt.

Weil eine Autofahrerin laut Polizei ihren Blinker falsch gesetzt hatte, kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall in Fischach. Die 52-Jährige war im Bereich der Kreuzung Neufnachstraße/Michael-Piller-Straße. Laut Polizei setzte sie ihren Blinker, weil sie wegen des starken Regens am Fahrbahnrand anhalten wollte. Die Frau fuhr jedoch trotzdem weiter. Der hinter ihr fahrende Autofahrer dachte, sie wolle abbiegen und so kam es zum Unfall, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro. (kinp)