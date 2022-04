Breitband: So soll Fischach an schnelles Internet kommen

Plus In der Marktgemeinde soll die Glasfaserversorgung weiter ausgebaut werden. Sollte die Zusammenarbeit mit der Telekom beschlossen werden, steht ein Zeitplan bereits fest.

Es ist gerade eines der ganz großen Themen für Fischach: Das Breitbandnetz soll weiter ausgebaut werden. Die Nachfrage von Haushalten und Gewerben nach schnellem Internet ist groß und die Marktgemeinde will die Versorgung sicherstellen. Nun geht es an die Möglichkeiten der Umsetzung.