Bürgermeister will mit Elternbeirat über Kita-Gebühren sprechen

Das Kita-Zentrum St. Simpert empfiehlt eine Anhebung der Elternbeiträge. Doch die Gemeinde Fischach sieht auch deren enge finanzielle Lage.

In jeder Gemeinde, in der es einen Kindergarten in Trägerschaft des Augsburger Kita-Zentrums St. Simpert gibt, ist der Brief angekommen: Aus Kostengründen, vorwiegend für das Personal, bittet und empfiehlt das katholische Kita-Zentrum, zum Start des neuen Kindergartenjahres im September den Elternbeitrag um 9,5 Prozent anzuheben. Während in vielen Kommunen der Antrag angenommen und auf alle Einrichtungen der jeweiligen Gemeinde oder Stadt umgelegt wurde, will Fischach da so nicht mitmachen.

Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte Bürgermeister Peter Ziegelmeier, dass auf Wunsch des Kinderzentrums St. Simpert erst im vergangenen September die Elternbeiträge um gut sieben Prozent gestiegen seien. Zudem sei die Erhöhung mit dem Elternbeirat zumindest der Kita St. Vitus nicht im Vorfeld abgesprochen worden.

Kostendruck bei Eltern und Trägern der Kitas

"Ich sehe den Kostendruck auf der einen Seite", so der Bürgermeister. Den bekomme die Gemeinde auch in der jährlichen Übernahme der ungedeckten Defizite aller Kitas in der Gemeinde zu spüren. Er wisse aber auch um die teilweise enge finanzielle Situation bei den Eltern, die ihre Kinder in die Fischacher Kitas bringen. "Das ist eine außerordentlich schwierige Entscheidung", sagte er. Nun will er sich zunächst mit dem Elternbeirat beraten und dessen Meinung hören.

