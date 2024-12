Bus streift ein Auto und verursacht 15.000 Euro-Schaden

Ein Linienbus war am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Hauptstraße in Fischach in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte nach links in die Mühlstraße in Richtung Grund- und Mittelschule abbiegen. Aufgrund parkender und entgegenkommender Autos konnte der 67-jährige Busfahrer nicht ausreichend ausholen, weshalb das Heck des Busses beim Abbiegen ausscherte und einen geparkten Pkw touchierte, welcher laut Polizei in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellt war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. (diba)

