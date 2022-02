"Spaziergänger" und Demonstranten treffen in Fischach aufeinander

Erstmals sind in Fischach die Montags-Spaziergänger gegen die Corona-Maßnahmen auf eine angemeldete Demonstration getroffen. Am Schluss wird es fast ernst.

"Impfen ist solidarisch - 119.000 Tote sind genug" und "Impfen ist Freiheit" steht auf den Transparenten der Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Fischacher Marktplatz. Sie haben sich mit einer angemeldeten Veranstaltung zum selben Zeitpunkt und am selben Ort getroffen, an dem seit einigen Wochen sogenannte Spaziergänger gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht ihren Rundgang durch die Marktgemeinde beenden. Am Schluss kam es zu einem Aufeinandertreffen, das mit Platzverweisen endete.

Und mit der Ankündigung des Chefs der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Raimund Pauli, am nächsten Montag die angemeldete Veranstaltung sowie den Spaziergang schärfer und mit weiteren Einsatzkräften voneinander zu trennen, ein Aufeinandertreffen soll es nicht mehr geben. Bereits um 17.30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem üblichen Beginn des Spaziergangs, hatten sich laut Polizei rund 45 Demonstranten auf dem Marktplatz getroffen, die Veranstalter sprechen von bis zu 60. Organisiert hatte die Zusammenkunft Sigurd Emme, ehemaliger Gemeinderat für die CSU.

Demonstranten gedenken aller, die unter der Corona-Pandemie leiden

"Aber das ist eine überparteiliche Veranstaltung. Ich freue mich, das so viele gekommen sind", sprach er zu Beginn ins Megafon. "Wir treffen uns hier nach zwei Jahren Pandemie, um an die Erkrankten, die Toten und an jene zu erinnern, die an Long Covid leiden", sagte er. Sowie an alle, die unter der Pandemie leiden, so Emme weiter. "Auch wir gehen einen Weg, mit Masketragen, Abstandhalten und mit Impfen", sagte er in Richtung der Spaziergänger, die sich zu diesem Zeitpunkt schon nur wenige Meter entfernt versammelten.

In knapp einem Dutzend Kommunen im Landkreis Augsburg gibt es inzwischen Spaziergänge, in denen sich Gegner der Corona-Politik sammeln, der meistgenutzte Tag dafür ist der Montag. Gegendemonstration wurde bislang nur eine kleine bekannt, das war in Thierhaupten.

Demonstranten in Fischach haben sich zu einer Demonstration getroffen. Auf dem Marktplatz kam es schließlich zu einem Aufeinandertreffen mit den Spaziergängern. Foto: Marcus Merk

Bereits seit Dezember kommt es in der Marktgemeinde Fischach regelmäßig zu den Rundgängen. Fast ebenso lange gibt es einzelne Fischacherinnen und Fischacher, die am Straßenrand stehen und zeigen wollen, dass sie mit den Forderungen der Spaziergängerinnen und Spaziergänger nicht einverstanden sind. Für Aufregung hatte im Fischacher Marktgemeinderat gesorgt, dass vor zwei Wochen nach dem Spaziergang anonyme Briefe im Rathaus und bei Gemeinderätinnen und -räten aufgetaucht waren, die einerseits Gemeinderäte am Straßenrand bloßstellen und andererseits die Beweggründe der Spaziergänger erklären sollten.

Auch Bürgermeister Peter Ziegelmeier war am Montag bei den Demonstranten auf dem Marktplatz. "Ich kann nicht sagen, dass ich anonyme Briefe ablehne und mich dann selbst nicht bei so einer Veranstaltung zeigen", bezieht er Stellung. Und berichtet auch von guten Entwicklungen: Seit dem ersten Bericht über die anonymen Briefe in der Augsburger Allgemeinen habe er sechs Gespräche mit Spaziergängern führen können, die über ihre Beweggründe zum Mitlaufen berichteten.

Demonstranten und Spaziergänger sprechen von eingeschränkter Freiheit

Darunter ist die auch die scheinbare Einschränkung ihrer Freiheitsrechte durch die Hygienemaßnahmen. "Dabei nehmen die uns doch die Freiheit", sagt eine ältere Fischacherin, die zu der Demonstration gekommen ist. So sieht das auch Peter Reidel. "Wir wollen jenen Paroli bieten, die unsere Freiheit beschneiden", sagt er. Die beiden ersten, die bereits im Dezember gegen die Spaziergänge Flagge gezeigt hatten, sind Michael Geiger und Mario Müller. "Wir hatten einen der ersten Spaziergänge zufällig gesehen und haben uns einfach dagegen an den Straßenrand gestellt", berichtet Michael Geiger.

Mario Müller differenziert zwar die Beweggründe jener, die mitlaufen. "Da gibt es Gegner der Maßnahmen und Gegner einer Impfpflicht." Und dann gebe es jene, die einem rechten Lager zuzuordnen seien. Und wer mit denen mitlaufe, könne wiederum nicht sagen, er habe keine politischen Interessen. "Dann muss ich halt an einem anderen Tag laufen, nicht dann, wenn ein rechtes Spektrum dazu aufruft", sagt auch Michael Geiger.

Seit Wochen sind in Fischach regelmäßig Spaziergänger gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht unterwegs. Foto: Marcus Merk

Polizei spricht von einer kritischen Situation in Fischach

Am kommenden Montag solle es wieder eine angemeldete Demonstration auf dem Fischacher Marktplatz geben, das haben die Organisatoren schon angekündigt. Für Polizeichef Raimund Pauli ist klar: Die Spaziergänger müssten sich dann eine andere Route suchen. Es soll nicht mehr so weit kommen, dass die beiden Gruppen aufeinandertreffen. Und er werde auch mit mehr als drei Beamten wie am Montag kommen. "Am Schluss war doch ein gewisses Aggressionspotenzial spürbar", berichtet er. Einzelne Spaziergängerinnen und Spaziergänger hätten sich unter die Demonstranten auf dem Marktplatz gemischt. Es endete mit Platzverweisen, der Feststellung ihrer Personalien sowie einer Anzeige wegen Beleidigung für sie, so der Polizeichef. "Das war doch eine kritische Situation." (mit josi)