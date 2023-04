Das Altenheim Elmischwang ist nun fast leer

Fast alle alten Menschen sind bereits ausgezogen, viele Mitarbeitende haben Urlaub, dann endet ihr Vertrag. Noch offen ist, wie es mit dem Schloss weitergeht.

Die Rettungsversuche für das Altenheim in Schloss Elmischwang scheinen nicht zu fruchten: Auf der Gemeinderatssitzung in Fischach hat Bürgermeister Peter Ziegelmeier jetzt berichtet, was er in den vergangenen Wochen unternommen hat, um dem Altenheim doch noch eine Zukunft zu geben. Mehrere Gespräche mit Trägern von Heimen dieser Art in der näheren Umgebung habe er geführt, so Ziegelmeier, eines sogar im Beisein der Eigentümerfamilie von und zu Aufseß. Das Ergebnis: Kein Träger ist bereit, das Heim mit seinen 40 Plätzen in der jetzigen Form zu übernehmen. Ende April soll dort Schluss sein.

Wie berichtet, hatte die Familie von und zu Aufseß, der Schloss Elmischwang gehört, vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass das Altenheim aufgegeben wird. Als Grund wurden Kostensteigerungen im Personalbereich angegeben, anstehende Investitionen durch gesetzliche Auflagen sowie die gestiegenen Kosten allgemein. Hubertus Baron von und zu Aufseß hatte betont, dass er mehrmals Summen aus seinem privaten Vermögen in den Unterhalt des Altenheims zugeschossen habe.

Nur noch acht Personen leben aktuell im Altenheim Elmischwang

Für die damals noch knapp 40 Bewohnerinnen und Bewohner bedeutete das, dass sie sich ein neues Zuhause suchen mussten. Noch bis Ende April läuft der Betrieb in Elmischwang, aber nur acht Personen leben noch dort. Wie Familie von und zu Aufseß mitteilt, ist inzwischen für jede Seniorin und jeden Senior in einem umliegenden Heim ein Platz gefunden worden. Die benachbarten Altenheime hätten sich solidarisch und kooperativ gezeigt, heißt es vonseiten der Heimleitung in Elmischwang.

Die Eigentümerfamilie von Schloss Elmischwang hat beschlossen, dass es mit dem Altenheim nicht weitergehen soll. Foto: Marcus Merk

Auch Teile des Personals haben sich inzwischen nach einer neuen Aufgabe umgesehen, drei von ihnen hätten deshalb um eine vorzeitige Auflösung ihres Vertrags gebeten, so die Heimleitung. Für die anderen laufen die Arbeitsverträge bis Ende April, viele befinden sich jedoch aktuell im Osterurlaub. Apropos Personal: In diesem Zusammenhang weist die Sozialstation Schwabmünchen Spekulationen zurück, in der Vergangenheit hätten Mitarbeitende des Altenheims Elmischwang ihren Arbeitsplatz in Richtung Tagespflege Fischach verlassen, die von der Sozialstation betrieben wird.

Schon lange hat keine Mitarbeitende mehr zur Tagespflege gewechselt

Der Geschäftsführer der Sozialstation, Andreas Claus, betont, dass bereits seit einigen Jahren kein Personal von Elmischwang zur Tagespflege gewechselt hätte. Während einer Gemeinderatssitzung in Fischach hatte Hubertus von und zu Aufseß auf die Konkurrenz vor Ort aufmerksam gemacht, die das Altenheim in Schwierigkeiten gebracht hätte. "Wenn das Personal wirklich zu uns gekommen wär, dann hätten wir ein Problem weniger", weist Claus auf den Fachkräftemangel in der Branche hin, der auch die Einrichtungen der Sozialstation Schwabmünchen treffe.

Noch unklar ist, was in Zukunft mit Schloss Elmischwang geschehen soll. Zur Nachnutzung gebe es diverse Vorschläge, die auch von außen an die Eigentümerfamilie herangetragen wurden, teilt die Familie von und zu Aufseß mit. Diese Ideen und Vorschläge würden unter Einbindung des Landratsamts und der Gemeinde sondiert. Das bestätigt auch das Landratsamt. Details wollen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch weder die Behörde noch die Eigentümerfamilie nennen.