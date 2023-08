Fischach

Das ist die Ursache für einen Stromausfall in Fischach

In Fischach kam es am Sonntag zu einem Strimausfall.

Am Sonntagvormittag fiel in Fischach zeitweise der Strom aus. Nun ist klar, was die Hintergründe sind.

Zu einem Stromausfall ist es am Sonntag in Fischach gekommen. Nun teilt der Anbieter LEW mit, woran das lag. Demnach war die Ursache ein technischer Defekt an einem Mittelspannungskabel. Auf diesem Kabelabschnitt hatte es bereits Anfang August einen Ausfall gegeben, berichtet LEW-Sprecher Ingo Butters. Das Kabel wird nun auf einer Länge von rund 160 Metern ausgetauscht, die Arbeiten hierfür laufen bereits. Das Kabel verläuft in einem Bereich südlich der Anwandstraße. (kinp)

