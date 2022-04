Fischach

Der Abriss ist der Anfang für die neue Ortsmitte von Fischach

Plus Der Abriss auf dem Marktplatz von Fischach beginnt, doch viele Fragen sind noch offen. Wann kommen die neuen Gebäude, und wie ist die richtige Heizstrategie?

Von Jana Tallevi

Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Das ehemalige Gebäude der Kreissparkasse in Fischach ist Geschichte. Am Montag hat der Abriss mitten im Ortszentrum der Marktgemeinde auf dem Marktplatz begonnen. Der Abriss dieses Gebäudes ist erst der Anfang: In den kommenden Wochen sollen das ehemalige Schreibwarengeschäft Pfitzmaier am Marktplatz sowie das Gebäude an der Kirchgasse 19 folgen. Dort wartet noch eine besondere Aufgabe.

