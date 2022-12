Der Lebkuchenmann erwacht in Fischach zum Leben

Der weihnachtliche Theaterabend in der Fischacher Staudenlandhalle bietet für die gesamte Schulfamilie und ihre Freunde beste Unterhaltung.

„Snow is falling“, heißt es in dem Lied, mit dem der Musikkurs 7/8/9 den weihnachtlichen Theaterabend in der Fischacher Staudenlandhalle eröffnet. Wie recht die jungen Leute an diesem Abend haben sollten. Tatsächlich rieselte zu der Zeit der Schnee vom Himmel. Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse konnte Rektorin Elisabeth Kick bei ihrer Begrüßung in dicht gefüllte Reihen blicken.

Die Schulspielgruppe hatte mit ihrer Leiterin Lucia Müller-Jiresch für diese Weihnachtsfeier das Stück „Der Lebkuchenmann“ einstudiert und intensiv geprobt. Für die bunten Kulissen waren die Klassen 6a, 9a und 9b kreativ geworden. Dabei hatten sie in Irene Binder eine kundige Unterstützerin gefunden. Vor einem überdimensionalen Küchenbüfett führte die heisere Kuckucksuhr ein mehr oder weniger langweiliges Dasein. Julien Deigentesch, Selina Reichmann und Alicia Niebler stellten diese Figur sowie die Pfeffermühle und den Salzstreuer überzeugend dar.

Der "Alte Teebeutel" wird um Hilfe gebeten

Als René Lenort als etwas tollpatschiger Lebkuchenmann erwachte, kam Leben in die Küchenanrichte. „Die Großen“, gemeint waren die menschlichen Bewohner des Hauses hinter einer weißen Wand, verkörpert von Damaris Schedler und Sophie Barnert, dachten darüber nach, die Kuckucksuhr wegzuwerfen. Dies konnte das „Küchenvolk“ jedoch nicht zulassen, und so wurde schließlich der „Alte Teebeutel“ - souverän kauzig dargestellt von Jeremy Geißler - um Hilfe gebeten.

Nach anfänglichem Zögern freundete er sich mit dem Gedanken an, aus seiner Einöde in einer Teekanne befreit zu sein und zur Lebensgemeinschaft in der Küche zu gehören. Alle Bewohner jedoch verband die Angst und Abscheu vor der Maus „Schleck“. Da konnte Sandra Östreicher noch so charmant und selbstbewusst auftreten.

„Der Kuckuck" wurde ernsthaft krank

Das Gift, das für den Nager bestimmt war, landete auf dem Honig. „Der Kuckuck“ kostete davon, wurde ernsthaft krank, und schließlich rettete ihn der kräuterkundige „Beutel“. Doch was wäre das schönste Theaterstück ohne richtige Beleuchtung und ausgefeilten Ton? Mit Unterstützung von Erich und Max Köhle wie auch von Walter Bauer hatten in diesem Jahr Stefan Hainer und Thomas Tschochohei an den Licht- und Tonreglern Premiere. Sie lieferten auf den Punkt genau knarrende Türgeräusche und Spotlights.

Dank der Beiträge der Klassen 1a, 1c, 2b, 2c, 3b, 4b unter der musikalischen Leitung von Rektorin Elisabeth Kick und der jeweiligen Klassenleitungen wurde der Abend zu einer Weihnachtsfeier für die gesamte Schulfamilie und ihre Freunde.