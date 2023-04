Der neue Dirigent in Fischach macht den Dirigentenstab zum Zauberstab

Patrick Egge stand beim Frühjahrskonzert erstmals am Pult des Musikvereins Fischach. Er zeigt sich dabei als Musikpädagoge im besten Sinn – auch für das Publikum.

Rote Banner verkündeten es schon seit Tagen: Am Samstag spielt der Musikverein Fischach sein Frühjahrskonzert in der Staudenlandhalle. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen nahmen das Angebot an, und so war die Halle gut besetzt, als Vorsitzender Maximilian Werner die Anwesenden begrüßte und Beatrice Pöllmann als Moderatorin vorstellte. Vor der Pause lag die Leitung in den Händen von Alina Leutenmayr, und die Schülerkapelle betrat die Bühne.

Die Jüngsten wurden von schon erfahreneren Jugendlichen unterstützt. So übernahm Philipp Thoma die exponierten Baritonpassagen. Auch die Schlagzeuger arbeiteten hoch konzentriert und gut wahrnehmbar. Der Nachwuchs begann mit dem Marsch "Thunderbolt Peak" und nahm anschließend das Publikum nach "Amerika" mit, dem 5. Satz aus "Five Continents" von Kees Vlak. Sicher intoniert und mit fröhlichen Effekten versprühte "Four Happy Tunes": "Entry Tune" und "Marching Tune" gute Laune. Der vierte Satz des Stückes sollte die lautstark geforderte Zugabe sein.

Die Jugend des Musikvereins entführte nach Ägypten

"Die fitte Jugend" des Musikvereins bestach im anschließenden Teil durch die Fülle der tiefen Töne. "Fanfare 1127" von Patrick Roszell gab sofort Einblick in die Leistungsfähigkeit dieses Orchesters. Gongschlag – Trompete aus dem Off der anderen Hallenseite: Dominik Völk begann nervenstark "The Prince of Egypt" (Stephen Schwarz/Hans Zimmer). Orientalische Melodien bauten sich auf und erforderten in den einzelnen Registern immer wieder solistisches Können.

In ungewohnter Besetzung für dieses Musikgenre ging es weiter mit "A Klezmer Carnival" von Philip Sparke. Dominieren bei dieser Art meist Geige und Klarinette, so gelang es den Bläsern an diesem Abend, die Tänze mitreißend zu gestalten und das Publikum zu verhaltenen Tanzbewegungen zu animieren.

Bei "Harry Potter" werden Geister gerufen

Alina Leutenmayr wechselte zur Klarinette, ein Tubist zum Kontrabass. Das Große Blasorchester nahm Platz, und Patrick Egge übernahm den Dirigentenstab – erstmalig in Fischach. Eine Reihe von Stücken standen dabei im Zeichen von Geistern. So wurde der "Dirigentenstab zum Zauberstab", und die Eule Hedwig schien in der " Harry Potter Symphonic Suite" von John Williams über den Köpfen des Publikums zu schweben. Von Klarinette und Oboe ging die mystische Stimmung in alle Register über: rasche Läufe, steigende Spannung und am Ende Erleichterung und Stolz.

Vor dem nächsten Stück "Das Waschweib" (Alexander Reuber) erklärte Patrick Egge einzelne Motive, ließ sie vorspielen und bewies so auch beim Publikum seine Qualität als Lehrer und Dozent im besten Sinne. "The Mummy" (Jerry Goldsmith) schließlich mit seinem Wechsel von wuchtigen Klängen und zarten Tönen malte ein Bild der ägyptischen Umgebung. Wann erlebt man es, dass ein Komponist sein Stück erläutert? An diesem Konzertabend: Patrick Egge, Komponist und Dirigent sezierte für das Publikum "Baldrians Wacht", das Stück aus seiner Feder.

Und noch einmal werden beim Frühjahrskonzert Geister gerufen

Es beschreibt den freundlichen Geist der Burg Katzenstein, der argwöhnisch über einen Schatz wacht und diesen verteidigt. In der Tradition der Zeichentrickfilme aus den 1990er-Jahren ist die Geschichte musikalisch illustriert, und durch die originale Interpretation durch den Komponisten selbst konnten die Musiker den authentischen Charakter des Werkes transportieren. Mit der Zugabe "Ghostbusters" wurden all die Geister wieder eingesammelt, und die Zuhörer konnten beruhigt nach Hause gehen.