Der Reitverein in Fischach feiert ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte

Der RFV Fischach hat sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 150 Mitglieder und Freunde des Vereins kamen zum Teil von weither angereist, um im Festzelt im Innenhof der Reitanlage einen feierlichen Abend zu verbringen. Los ging es mit einem Sektempfang und der offiziellen Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Bogenhauser. Er bot einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre von der Gründung im ehemaligen Weiherhof an über den Neubau der Reitanlage 1996 in Fischach bis heute. Auch Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmayer ließ es sich nicht nehmen, persönlich ein paar lobende Worte für hervorragende Vereinsarbeit und an die Verantwortlichen zu richten.

Laudation auf Ausbildungsarbeit

Im Anschluss wurden die vielen Pferdefreunde kulinarisch verwöhnt. Die Metzgerei Hauser aus Fischach, selbst Mitglied im Verein, stellte ein vielfältiges Catering auf die Beine. Nachdem der Hunger mehr als gestillt war, ehrte Bogenhauser langjährige Mitglieder. Für den Vorsitzenden, der selbst seit Bestehen der Reitanlage Chefausbilder und von Kindesbeinen dabei ist, gab es auch noch eine Überraschung. Alfons Bühl, ein erfahrener Berufsreiterkollege und langjähriger Richter, hielt eine Laudatio auf dessen hervorragende Ausbildungsarbeit und die ehrenamtlichen Dienste des „Fischacher Urgesteins“. Heutzutage sei kaum noch ein Ausbilder wie Michales Bogenhauser zu finden, der solange auf einer Vereinsanlage bleibe. Bestätigt wurde dies mit einem intensiven Applaus der Gäste.

Viel Platz zum Toben

Danach ging es zum gemütlichen Teil des Abends über. Auch für den Nachwuchs des Vereins war in der Reithalle viel Platz zum Toben und eine Hüpfburg aufgebaut. So herrschte im Festzelt trotz Regens eine grandiose Stimmung. Die letzten Gäste saßen noch bis in die frühen Morgenstunden. Im Nachhinein waren sich alle einig: Besser hätte man ein halbes Jahrhundert voller Pferdebegeisterung nicht feiern können.

