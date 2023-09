Fischach

Die Fischacher Musikschule Stauden ist vor dem Ende gerettet

Plus Vor wenigen Wochen sah es so aus, als ginge der Musikschule Stauden das Geld aus. Jetzt ist eine Stiftung eingesprungen. Auch die Musikvereine helfen.

Es war ein Schock für die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Stauden: Kurz vor Ende des Schuljahres sah es noch so aus, als könne der Betrieb mit zwölf Dozenten und rund 200 Schülerinnen und Schülern nicht fortgeführt werden. Dem Verein drohte das Geld auszugehen, um die Musiklehrerinnen und -lehrer weiter bezahlten zu können. Dahinter steckte vor allem das Sparprogramm der Gemeinde Fischach, das auch Vereine betrifft. In letzter Minute gibt es nun zum Beginn des neuen Schuljahres aber doch noch eine Lösung. Maßgeblich ist eine Stiftung.

Erleichtert zeigt sich in diesen Tagen Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier, dass die „finanzielle Schieflage“ des Vereins, wie er es nennt, abgewendet werden konnte. Verschiedene Sitzungen hat es über den Sommer hinweg mit den Beteiligten gegeben, ein Gespräch mit der „Theo Müller Stiftung zur Förderung gemeinnütziger Zwecke“ hat dann schließlich den Ausschlag gegeben. „Die Stiftung übernimmt eine erhebliche finanzielle Unterstützung in den kommenden Jahren“, berichtet Ziegelmeier. Hinzu kommt eine Spende der Firma TopStar aus Langenneufnach. Schließlich ist die Musikschule nicht nur in Fischach bekannt, sondern Anlaufstelle für alle Staudengemeinden. Auch der Verbund bayerischer Musikschulen gibt einen Zuschuss, jetzt, da die Finanzierung gesichert ist.

