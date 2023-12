Die Schulfamilie in Fischach sorgt für echte Weihnachtsstimmung

Viele Klassen, Musik- und Tanz-AGs und sogar die Lehrkräfte sind beim großen Weihnachtskonzert dabei. Es geht auch um eine bestimmte Haltung.

„Oh du fröhliche“ steht auf der Rückseite des Programms, das am Konzertabend in der Fischacher Staudenlandhalle ausliegt. Lucia Müller-Jiresch, sie hat das Schulkonzert organisiert, steht inmitten des Trubels, sie geht auf die Wünsche der Akteure ein und hält die Fäden in der Hand. Und wahrhaft fröhlich ist es: Grundschüler wuseln durch die Stuhlreihen, Eltern versuchen kleine Geschwister zu beruhigen, die Halle ist bis auf den letzten Platz besetzt. Vorweihnachtliche Aufregung überall. Schon seit Wochen haben der Grundschulchor und die ersten bis dritten Klassen geprobt, die „Großen“ aus der Klasse 5a und den Musikkursen 7 bis 9 summen „Mary’s Boychild“ und für die Klasse 8b ist die „Würde des Menschen“ in diesen Tagen besonders wichtig.

Bevor sie sich ans Klavier setzt, begrüßt Rektorin Elisabeth Kick das Publikum in der vollen Staudenlandhalle und weist auf die neuen Mikrofone hin, die die „Musikbegeisterte Grundschule“ aus Mitteln des Kultusministeriums anschaffen konnte. Sie gibt das Wort weiter an Leonie Scherer und Christoph Urbig, die souverän durch das Programm führen. Am Technikpult sitzt Stefan Hainer und schon wirft der Beamer das Bild eines Christbaums auf die Leinwand. Gleich erinnern blauer Hintergrund und gelbe Sterne an die Europafahne und die Mädchen und Jungen der 8. Ganztagsklasse zitieren das Grundgesetz und die Erklärung der Menschenrechte, denen zufolge alle Menschen „gleich an Würde und Rechten geboren“ sind.

Alle Kinder sind gleich an Würde und Rechten

„Shalama bayta“ – „Frieden sei diesem Haus“ – singen sie auf aramäisch und fordern die Anwesenden auf, einzustimmen. Fröhlich wird es mit den Grundschulkindern. Sie haben sich von den ersten bis zu den dritten Klassen zu einem richtig großen Chor formiert und so erklingt das „Weihnachtsmedley“. Englische Lieder und traditionelle Weisen haben sie einstudiert und so kommen bekannte Melodien vor, die der Nikolaus anfangs gar nicht gern hören wollte. Wie Kinder auf der ganzen Welt Weihnachten feiern, erklärt die Klasse 3c musikalisch, der Grundschulchor wünscht sich „Dicke rote Kerzen“ und die Klassen 1c und 2c erzählen vom „allerkleinsten Lamm“, das mit lautem „Mäh“ hinter der Herde herläuft.

„Verloren sei uns der Tag, wo nicht einmal getanzt wurde,“ zitieren die Moderatoren Friedrich Nietzsche und schon belebt die Tanz-AG der 6., 7. und 8. Klasse mit „Rocking around the Christmas tree“ die Bühne. Danach animiert der Musikkurs der Mittelschule das Publikum zum Mitklatschen. Den Abschluss des Abends macht der Lehrerchor. „Hallelujah“ von Leonard Cohen mit seiner eingängigen Melodie fordert im mehrstimmigen Satz Konzentration und Musikalität und man fragt sich, warum das Ensemble unter Elisabeth Kick nicht öfter auftritt. Nach einer Stunde voller Freude und mit besinnlichen Momenten, spürt man Weihnachtsstimmung, die spätestens jetzt in manchem Haus Einzug hält.

