Dieb stiehlt Fahrrad vor einem Supermarkt in Fischach

Ein rotes Herren-Mountainbike der Marke Ghost Kato 3 ist am Samstag vor einem Supermarkt in Fischach gestohlen worden. Das Rad stand unversperrt am Fahrradständer.

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei etwa gegen 20.15 Uhr. Das Fahrrad hat einen Wert von knapp 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)