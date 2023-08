Fischach, Diedorf

Stromausfall tritt erst Fischach, dann Diedorf

Ein Ausfall im Stromnetz hat am Mittwoch zu Ausfällen in Diedorf und Fischach geführt.

Plus Ein technischer Defekt an einer Mittelspannleitung war der Grund, dass einige Kunden zwei Stunden lang keinen Strom hatten. Der Ausfall hat weitere Folgen.

Plötzlich ging nichts mehr: Am späten Vormittag des Mittwochs, 2. August, kam es im westlichen Augsburger Landkreis zu zwei Stromausfällen. Gegen 11.10 Uhr trat auf einem Kabel der 20 Kilovolt-Mittelspannung in Fischach im Bereich der Anwandstraße ein technischer Defekt auf, berichtet der Sprecher des Stromversorgers Lechwerke (LEW), Ingo Butters. Dieser führte zu einem Stromausfall, der Fischach mit Willmatshofen und Itzlishofen betraf. Doch das war noch nicht alles.

Durch Umschaltungen auf andere Leitungen begannen Mitarbeiter der LEW Verteilnetz (LVN)-Betriebsstelle Horgau gemeinsam mit den diensthabenden Ingenieuren der LVN-Netzleistelle umgehend damit, die Stromversorgung wieder herzustellen, so der Spercher. Bis 11.45 Uhr konnten so die meisten Netzkunden wieder mit Strom versorgt werden. Bei zwei Ortsnetzstationen, die direkt im Bereich des beschädigten Kabels im Bereich der Anwandstraße in Fischach liegen, wurde die Stromversorgungen gegen 13.15 wiederhergestellt. Hier sei vorübergehend ein Aggregatwagen zum Einsatz, parallel läuft die Reparatur des Kabels, heißt es von den LEW.

