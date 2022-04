Fischach

vor 18 Min.

Dieser Marathonläufer aus Fischach hat ganz besondere Fans

Plus Der Fischacher Benedikt Ziegelmeier läuft beim Marathon in Wien erstmals eine Zeit unter drei Stunden. Ein Probelauf der besonderen Art bleibt in Erinnerung.

Von Jana Tallevi

Laufen, weil der Mensch eben von Natur aus ein Läufer ist: So sieht das der Fischacher Benedikt Ziegelmeier. Doch Ziegelmeier will deshalb nicht eben einen Spaziergang machen. Inzwischen soll es mindestens ein Marathon sein. Nun ist ihm bei einer riesigen Veranstaltung dieser Art erstmals gelungen, eine Zeit unter drei Stunden zu laufen. Mehr als 22.000 Menschen hatten sich in diesem Jahr zum Vienna City Marathon angemeldet, 20.000 kamen in die Platzierungen. Benedikt Ziegelmeier wurde 250., in seiner Altersklasse M30 sogar 59., die Zeit: 2:58:04. Ob eine besondere Vorbereitung an seinem Arbeitsplatz geholfen hat?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen