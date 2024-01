Glatte Straße: Auffahrunfall in Willmatshofen und Dinkelscherben

Der Fahrer eines Kleintransporters kam in Willmatshofen wegen der Glätte nicht rechtzeitig zum Stillstand und fuhr auf einen Wagen auf.

Im Fischacher Ortsteil Willmatshofen hat sich am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 63-jähriger Kleintransporter-Fahrer auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Tronetshofen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 100 übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen und fuhr auf diesen auf. Der Transporter-Fahrer konnte aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Die Frontseite des Transporters wurde erheblich beschädigt, es entstand in etwa 10.000 Euro Schaden. Das Heck des geparkten Autos wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Aufprall nicht. Auch in Dinkelscherben hat sich an dem Tag ein Unfall mit Sachschaden ereignet. Laut Polizei kam ein 83-jähriger Autofahrer bei leichtem Schneefall in der Schäfflerstraße etwas zu weit nach rechts und touchierte mit seinem rechten Außenspiegel einen geparkten Wagen am Außenspiegel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (kar)