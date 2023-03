Fischach/Dinkelscherben

vor 1 Min.

So viele Pflegeplätze für alte Menschen fehlen bald im Augsburger Land

Plus Die Pflegeplätze im Landkreis Augsburg sind voll belegt. Nun fallen 40 Plätze in Elmischwang weg – dabei werden viele weitere benötigt. Doch das größte Problem liegt anderswo.

Von Jana Tallevi

Es ist nur ein kleines Altenheim, jenes in Schloss Elmischwang in Fischach. Und doch bedeutet die Schließung und damit der Verlust von 40 behüteten Plätzen für Seniorinnen und Senioren nicht nur persönliche Schicksale. Auch für den Landkreis Augsburg ist die Entwicklung "bitter", sagt Regina Mayer, die Leiterin des Fachbereichs Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen im Landratsamt. Sie befürchtet, dass das erst der Anfang sein und sich die Zahl der Plätze in Pflegeheimen weiter verknappen könnten. Dabei liegt das eigentliche Problem nicht im Platzangebot oder dem Bau neuer Einrichtungen. Es hakt an der Zahl der Pflegekräfte.

