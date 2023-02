Fischach-Elmischwang

18:00 Uhr

Bürgermeister will Altenheim in Elmischwang noch nicht aufgeben

Das Altenheim in Elmischwang soll schließen. Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier will das verhindern.

Plus Fischachs Rathauschef will das Altenheim in Elmischwang retten, Landtagspolitiker signalisieren Hilfsbereitschaft. Die Entscheidung liegt bei den Betreibern.

Von Jonathan Lyne

"Es ist schlicht eine Katastrophe", fasst Bürgermeister Peter Ziegelmeier die aktuelle Situation für die Heimbewohnerinnen- und bewohner zusammen. Er habe sich am Freitag mit einigen unterhalten. "Die Gespräche haben mich außerordentlich bewegt", erzählt Ziegelmeier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen